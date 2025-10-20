Pesquisa revela perfil dos contratados nos Feirões de Emprego

As empresas que participaram das últimas quatro edições do Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas apontaram que os principais critérios de contratação são a disponibilidade de horário e a experiência prévia. O levantamento, conduzido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, ouviu 864 participantes e 54 empresas, com margem de erro de 3 pontos percentuais e índice de confiança de 95%.

Segundo o estudo, 47% das empresas afirmaram que a disponibilidade de horário é o fator mais determinante na hora da contratação. Em segundo lugar aparece a experiência prévia, citada por 25%. Já 9% destacaram a formação acadêmica específica, 7% mencionaram habilidades interpessoais, e 5% consideraram as habilidades técnicas como prioridade.

O secretário de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, avalia que os dados ajudam a aprimorar as ações públicas. “Os resultados mostram que os Feirões continuam sendo uma política eficaz de aproximação entre trabalhadores e empregadores, além de oferecer subsídios técnicos para o aprimoramento das próximas edições”, afirmou.