Pesquisa revela perfil dos contratados nos Feirões de Emprego

As empresas que participaram das últimas quatro edições do Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas apontaram que os principais critérios de contratação são a disponibilidade de horário e a experiência prévia. O levantamento, conduzido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, ouviu 864 participantes e 54 empresas, com margem de erro de 3 pontos percentuais e índice de confiança de 95%.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo o estudo, 47% das empresas afirmaram que a disponibilidade de horário é o fator mais determinante na hora da contratação. Em segundo lugar aparece a experiência prévia, citada por 25%. Já 9% destacaram a formação acadêmica específica, 7% mencionaram habilidades interpessoais, e 5% consideraram as habilidades técnicas como prioridade.
O secretário de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, avalia que os dados ajudam a aprimorar as ações públicas. “Os resultados mostram que os Feirões continuam sendo uma política eficaz de aproximação entre trabalhadores e empregadores, além de oferecer subsídios técnicos para o aprimoramento das próximas edições”, afirmou.
O levantamento revela ainda que, embora a experiência profissional siga sendo um diferencial, muitas empresas estão dispostas a contratar candidatos sem experiência, desde que tenham disponibilidade e perfil para capacitação. Entre os fatores que dificultam as contratações estão a falta de comunicação adequada nas entrevistas, o nervosismo, a ausência de soft skills, desistência de candidatos e problemas de locomoção até os locais das entrevistas.
De acordo com a pesquisa, as empresas participantes têm potencial para preencher 33% das vagas ofertadas durante os últimos feirões. A maioria delas (79%) é de grande porte, seguida por médias (14%) e pequenas (7%). O setor de Serviços, que representa mais de 70% do PIB de Campinas, concentra a maior parte das vagas ofertadas.
Entre os trabalhadores entrevistados, 53% são homens e 46% mulheres, com idade média de 40 anos. Metade tem ensino médio completo, e 14% possuem ensino superior. A pesquisa também mostra diversidade étnica: 41% se autodeclaram pardos, 42% brancos e 15% pretos.
O Feirão de Emprego e Oportunidades é considerado pela Prefeitura uma das principais ferramentas de inclusão produtiva do município, promovendo a recolocação de profissionais e o estímulo à empregabilidade local.