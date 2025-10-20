20 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
FEMINICÍDIO

Homem se entrega à polícia após atropelar e matar ex-companheira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo Pessoal
De acordo o boletim de ocorrência, Edenizio Julio Teixeira compareceu ao plantão policial e disse que queria se entregar.
De acordo o boletim de ocorrência, Edenizio Julio Teixeira compareceu ao plantão policial e disse que queria se entregar.

Um homem identificado como Edenizio Julio Teixeira se entregou à polícia na noite de domingo (19), confessando ser o autor do atropelamento duplo ocorrido no sábado (18), no Jardim Novo Maracanã, em Campinas. A vítima fatal foi sua ex-companheira, Camila Oliveira Silva, e uma criança, filha do atual namorado da vítima, também foi atropelada e ficou ferida.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o boletim de ocorrência, Edenizio compareceu espontaneamente ao plantão policial e admitiu ter atropelado as vítimas de forma intencional na Rua Edis Pedro de Oliveira. Diante da confissão, a polícia representou pela prisão temporária, que foi decretada pela Justiça por 30 dias.

O caso

De acordo com a Polícia Militar (PM), Camila estava entrando no carro do atual namorado quando foi surpreendida e atropelada pelo ex-companheiro. No momento do crime, uma menina de 7 anos, filha do namorado de Camila, também estava no local.

A criança foi atingida e socorrida ao Hospital Mário Gattinho, onde passou por atendimento e se recupera bem, sem risco de morte.

O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como feminicídio consumado e lesão corporal.

Comentários

Comentários