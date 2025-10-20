Homem se entrega à polícia após atropelar e matar ex-companheira

Um homem identificado como Edenizio Julio Teixeira se entregou à polícia na noite de domingo (19), confessando ser o autor do atropelamento duplo ocorrido no sábado (18), no Jardim Novo Maracanã, em Campinas. A vítima fatal foi sua ex-companheira, Camila Oliveira Silva, e uma criança, filha do atual namorado da vítima, também foi atropelada e ficou ferida.

Segundo o boletim de ocorrência, Edenizio compareceu espontaneamente ao plantão policial e admitiu ter atropelado as vítimas de forma intencional na Rua Edis Pedro de Oliveira. Diante da confissão, a polícia representou pela prisão temporária, que foi decretada pela Justiça por 30 dias.

O caso