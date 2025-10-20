20 de outubro de 2025
DECISÃO JUDICIAL

Dono de pitbull é condenado após cachorro matar cão de vizinhos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/TJ-SP
TJ-SP mantém condenação de tutor de pitbull a indenizar vizinhos pela morte de um yorkshire atacado em Itu.

1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação de um tutor de cão da raça pitbull a indenizar vizinhos pela morte de um yorkshire, ocorrida em Itu. O pequeno animal foi atacado e morto após atravessar uma cerca danificada que separava as propriedades.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o processo, o dono do pitbull foi condenado a pagar R$ 1,5 mil a cada um dos autores por danos morais, além de R$ 2,1 mil referentes à cremação do yorkshire.

Segundo os autos, a cerca entre os imóveis possuía um buraco, permitindo que o yorkshire atravessasse para o terreno vizinho, onde acabou sendo atacado pelo pitbull.

Na decisão, a relatora do recurso, desembargadora Mônica de Carvalho, destacou que a responsabilidade civil do dono do animal é objetiva, o que significa que o tutor responde pelos danos causados, salvo em casos de culpa exclusiva da vítima ou força maior.

“É incontroverso que a pitbull de propriedade do requerido ocasionou a morte do cachorrinho pertencente aos autores. Ademais, existe uma cerca entre os imóveis, a qual apresentava um buraco no momento do infortúnio”, afirmou a magistrada.

Ela acrescentou que o incidente poderia ter sido evitado se o tutor tivesse mantido a cerca em condições adequadas.

“O incidente jamais teria ocorrido caso o requerido zelasse efetivamente pelos cuidados de seu animal, o que inclui realizar a devida manutenção do gradil”, concluiu.

