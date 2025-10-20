Dono de pitbull é condenado após cachorro matar cão de vizinhos

A 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação de um tutor de cão da raça pitbull a indenizar vizinhos pela morte de um yorkshire, ocorrida em Itu. O pequeno animal foi atacado e morto após atravessar uma cerca danificada que separava as propriedades.

De acordo com o processo, o dono do pitbull foi condenado a pagar R$ 1,5 mil a cada um dos autores por danos morais, além de R$ 2,1 mil referentes à cremação do yorkshire.

Segundo os autos, a cerca entre os imóveis possuía um buraco, permitindo que o yorkshire atravessasse para o terreno vizinho, onde acabou sendo atacado pelo pitbull.