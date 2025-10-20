Mãe e filho morrem após grave acidente em rodovia da região

Uma família foi vítima de uma tragédia na Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147), em Mogi Mirim, na noite de sábado (18). O acidente, registrado por volta das 23h10, resultou na morte de uma criança de três anos, identificada como Ravi, e de sua mãe, a nutricionista Thamiris Candreva, que faleceu horas depois no hospital. O pai, que dirigia o carro, sobreviveu com ferimentos leves.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o Volkswagen Virtus em que a família viajava seguia no sentido Mogi Mirim–Itapira quando saiu da pista, colidiu contra a defensa metálica e capotou sobre o canteiro central.

Equipes da Intervias, do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para o resgate. O menino morreu ainda no local, enquanto a mãe foi socorrida em estado grave e transferida para a Santa Casa de Mogi Mirim, onde não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de domingo (19).