Ex-namorado é suspeito matar mulher atropelada no Campo Grande

Uma mulher de 33 anos, identificada como Camila Oliveira Silva, morreu após ser atropelada intencionalmente pelo ex-companheiro no bairro Jardim Novo Maracanã, em Campinas, no último sábado (18). O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a Polícia Militar (PM), Camila estava entrando no carro do atual namorado quando foi surpreendida e atropelada pelo ex. No momento do crime, uma criança de 7 anos, filha do atual namorado da vítima, também estava no local.
A menina foi atingida e socorrida ao Hospital Mário Gattinho, onde recebeu atendimento por trauma no braço. Segundo a equipe médica, ela passa bem e não corre risco de morte.
O boletim de ocorrência foi registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, que investiga o caso como feminicídio consumado e lesão corporal.