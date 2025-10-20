20 de outubro de 2025
FEMINICÍDIO

Ex-namorado é suspeito matar mulher atropelada no Campo Grande

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo Pessoal
Camila Oliveira Silva, de 33 anos, foi atingida pelo ex-namorado
Uma mulher de 33 anos, identificada como Camila Oliveira Silva, morreu após ser atropelada intencionalmente pelo ex-companheiro no bairro Jardim Novo Maracanã, em Campinas, no último sábado (18). O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

Segundo a Polícia Militar (PM), Camila estava entrando no carro do atual namorado quando foi surpreendida e atropelada pelo ex. No momento do crime, uma criança de 7 anos, filha do atual namorado da vítima, também estava no local.

A menina foi atingida e socorrida ao Hospital Mário Gattinho, onde recebeu atendimento por trauma no braço. Segundo a equipe médica, ela passa bem e não corre risco de morte.

O boletim de ocorrência foi registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, que investiga o caso como feminicídio consumado e lesão corporal.

