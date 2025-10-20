Ex-namorado é suspeito matar mulher atropelada no Campo Grande

Uma mulher de 33 anos, identificada como Camila Oliveira Silva, morreu após ser atropelada intencionalmente pelo ex-companheiro no bairro Jardim Novo Maracanã, em Campinas, no último sábado (18). O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

Segundo a Polícia Militar (PM), Camila estava entrando no carro do atual namorado quando foi surpreendida e atropelada pelo ex. No momento do crime, uma criança de 7 anos, filha do atual namorado da vítima, também estava no local.

A menina foi atingida e socorrida ao Hospital Mário Gattinho, onde recebeu atendimento por trauma no braço. Segundo a equipe médica, ela passa bem e não corre risco de morte.