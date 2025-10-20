20 de outubro de 2025
TRISTE

Mulher morre após carro capotar na Rodovia Anhanguera, em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Rede Social
O capotamento, que foi precedido por uma colisão entre dois veículos de passeio, aconteceu na pista sentido Campinas, próximo ao Km 111.
Uma mulher morreu após se envolver em um grave acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), na tarde de sábado (18), em Sumaré. O capotamento, que foi precedido por uma colisão entre dois carros de passeio, ocorreu na pista sentido Campinas, próximo ao Km 111.

  Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a AutoBAn, concessionária responsável pelo trecho, o Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou o óbito da vítima ainda no local. As identidades e causas exatas do acidente não foram divulgadas pelas autoridades.

Durante o atendimento e a remoção dos veículos, a faixa 2 da rodovia precisou ser interditada, mas não houve registro de congestionamento segundo o Centro de Controle Operacional da AutoBAn.

O caso foi registrado no plantão policial de Sumaré, e o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Não há informações sobre o velório e sepultamento da vítima.

