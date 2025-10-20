Mulher morre após carro capotar na Rodovia Anhanguera, em Sumaré

Uma mulher morreu após se envolver em um grave acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), na tarde de sábado (18), em Sumaré. O capotamento, que foi precedido por uma colisão entre dois carros de passeio, ocorreu na pista sentido Campinas, próximo ao Km 111.
De acordo com a AutoBAn, concessionária responsável pelo trecho, o Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou o óbito da vítima ainda no local. As identidades e causas exatas do acidente não foram divulgadas pelas autoridades.
Durante o atendimento e a remoção dos veículos, a faixa 2 da rodovia precisou ser interditada, mas não houve registro de congestionamento segundo o Centro de Controle Operacional da AutoBAn.
O caso foi registrado no plantão policial de Sumaré, e o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Não há informações sobre o velório e sepultamento da vítima.