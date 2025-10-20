Obras de gás bloqueiam rua do DIC V nesta segunda-feira

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) vai interditar um trecho da Rua Donga, na região do Dic V (Conjunto Habitacional Chico Mendes), no distrito do Ouro Verde, nesta segunda-feira (20), entre 9h e 17h.

A interdição temporária será necessária para a execução de obras na rede de gás, sob responsabilidade da Comgás. O bloqueio ocorrerá na altura do número 789, entre a Avenida Emilly Cristienne Giovanini e a Rua Olézio de Arruda Camargo.

Durante o período de obras, a Emdec recomenda o desvio pelas vias Emilly Cristienne Giovanini, Chica da Silva e Olézio de Arruda Camargo. Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para orientar os motoristas e monitorar o tráfego.