Ladrão é preso após furtar restaurante e trocar máquina por droga

Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã de sábado (18), sob suspeita de furtar um restaurante no Jardim Novo II, em Mogi Guaçu. O caso foi descoberto depois que o casal dono do estabelecimento percebeu que o local havia sido invadido durante a madrugada.

De acordo com as vítimas, dois indivíduos entraram no restaurante e levaram objetos, bebidas e gêneros alimentícios. Durante as buscas, o casal reconheceu uma máquina de cortar frios — um dos itens furtados — dentro de uma residência no Jardim Zaniboni.

O morador da casa afirmou aos policiais que havia adquirido a máquina de um primo em troca de entorpecentes. No imóvel, foram localizados todos os produtos furtados.