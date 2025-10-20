Mulher é presa após matar o marido a facadas

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar na noite de sábado (18), acusada de homicídio qualificado contra o próprio marido, no bairro Parque das Laranjeiras, em Campinas. Os policiais foram acionados inicialmente para dar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atendia um homem esfaqueado em via pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante o deslocamento, a PM recebeu denúncia anônima informando que a autora dos golpes seria a esposa da vítima e que ela ainda estaria no local. Quando chegaram, os policiais encontraram o homem já sem vida. De acordo com o médico do Samu, ele apresentava cortes profundos no pescoço e no tórax.

Sentada na calçada, a mulher tentou enganar os policiais, afirmando que o casal havia brigado com um suposto ladrão que tentava furtar uma construção e que esse terceiro seria o autor do crime.