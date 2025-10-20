20 de outubro de 2025
NA CADEIA

Mulher é presa após matar o marido a facadas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Uma mulher foi presa pela Polícia Militar na noite de sábado (18), acusada de homicídio qualificado contra o próprio marido, no bairro Parque das Laranjeiras, em Campinas. Os policiais foram acionados inicialmente para dar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atendia um homem esfaqueado em via pública.

Durante o deslocamento, a PM recebeu denúncia anônima informando que a autora dos golpes seria a esposa da vítima e que ela ainda estaria no local. Quando chegaram, os policiais encontraram o homem já sem vida. De acordo com o médico do Samu, ele apresentava cortes profundos no pescoço e no tórax.

Sentada na calçada, a mulher tentou enganar os policiais, afirmando que o casal havia brigado com um suposto ladrão que tentava furtar uma construção e que esse terceiro seria o autor do crime.

A versão caiu por terra quando um comerciante da região apresentou imagens de câmeras de segurança que mostravam claramente a mulher desferindo os golpes de faca contra o marido, sem a presença de mais ninguém.

Diante das evidências, a mulher foi presa em flagrante. O corpo da vítima foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) após a perícia. A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a suspeita permanece presa à disposição da Justiça.

