Semana começa fria, mas com previsão de sol e aquecimento gradual

A segunda-feira (20) marca a transição entre o fim de semana gelado e o início de uma semana de predomínio de sol na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Apesar da melhora no tempo, os moradores ainda devem manter os casacos por perto, já que a massa de ar frio que atuou nos últimos dias continua influenciando as temperaturas, que seguem amenas.

A previsão para hoje indica máxima de 24°C e mínima de 12°C, com baixa amplitude térmica. Segundo os meteorologistas, os próximos dias terão tempo firme e sem previsão de chuva, o que favorece a elevação gradual das temperaturas.

O aquecimento será lento, pois o ar frio ainda persiste sobre o estado. A tendência é que o calor retorne de forma mais significativa apenas no final da semana, com máximas acima dos 28°C.