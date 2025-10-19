19 de outubro de 2025
Ponte e Londrina empatam e decisão do título fica para Campinas

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Ponte Preta empatou em 0 a 0 jogo de ida da final da Série C, em Londrina
Ponte Preta empatou em 0 a 0 jogo de ida da final da Série C, em Londrina

Ponte Preta e Londrina ficaram no 0 a 0 no sábado, 18, no Estádio do Café, pelo jogo de ida da final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida foi marcada pelo equilíbrio e pela forte marcação. Mesmo sem gols, as duas equipes já comemoram o retorno à Série B.

Com o empate, o título será decidido no próximo sábado, 25, às 17h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Quem vencer conquista o troféu; em caso de novo empate, a disputa vai para os pênaltis.

Antes da bola rolar, torcedores da Ponte Preta enfrentaram dificuldades para entrar no estádio. A diretoria do clube afirmou que registraria boletim de ocorrência, alegando que parte da torcida ficou do lado de fora mesmo com ingressos em mãos.

Em campo, o Londrina tentou controlar o meio e arriscar de longe, enquanto a Ponte apostou em contra-ataques e jogadas aéreas. No segundo tempo, o time da casa pressionou e criou boas chances, mas parou nas defesas do goleiro campineiro.

Com o resultado, a decisão segue em aberto. O Londrina busca o bicampeonato da Série C, enquanto a Ponte Preta tenta conquistar seu primeiro título nacional.

