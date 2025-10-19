Ponte e Londrina empatam e decisão do título fica para Campinas

Ponte Preta e Londrina ficaram no 0 a 0 no sábado, 18, no Estádio do Café, pelo jogo de ida da final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida foi marcada pelo equilíbrio e pela forte marcação. Mesmo sem gols, as duas equipes já comemoram o retorno à Série B.

Com o empate, o título será decidido no próximo sábado, 25, às 17h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Quem vencer conquista o troféu; em caso de novo empate, a disputa vai para os pênaltis.

Antes da bola rolar, torcedores da Ponte Preta enfrentaram dificuldades para entrar no estádio. A diretoria do clube afirmou que registraria boletim de ocorrência, alegando que parte da torcida ficou do lado de fora mesmo com ingressos em mãos.