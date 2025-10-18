Série C: Ponte encara Londrina em busca do título neste sábado

A final da Série C do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (18), com Londrina e Ponte Preta se enfrentando às 17h no Estádio VGD, em Londrina. As duas equipes, que já garantiram o acesso à Série B de 2026, brigam agora pelo título da competição e por uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2026.
Além dos finalistas, Náutico e São Bernardo são os outros dois clubes que conquistaram o acesso à segunda divisão nacional.
O Londrina assegurou sua vaga na final e na Série B do ano que vem na última rodada, ao empatar em 1 a 1 com o próprio São Bernardo, em casa. O resultado foi suficiente para a equipe paranaense finalizar a fase de grupos como líder do Grupo B, com 10 pontos, à frente do ABC, que somou sete.
Caso não ocorram imprevistos até o jogo, a escalação alvinegra será a mesma do Dérbi 212, com Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis; Diego Tavares, Toró e Bruno Lopes.
Inédito
Em busca de um título nacional inédito na sua história, a Macaca terá o direito de decidir em casa por ter melhor campanha na somatória das fases (49 pontos, contra 40 do Londrina). É a única vantagem.
Se houver empate no placar agregado (dois empates ou uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols), o campeão será conhecido nos pênaltis.