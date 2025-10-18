Série C: Ponte encara Londrina em busca do título neste sábado

A final da Série C do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (18), com Londrina e Ponte Preta se enfrentando às 17h no Estádio VGD, em Londrina. As duas equipes, que já garantiram o acesso à Série B de 2026, brigam agora pelo título da competição e por uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2026.

Além dos finalistas, Náutico e São Bernardo são os outros dois clubes que conquistaram o acesso à segunda divisão nacional.

O Londrina assegurou sua vaga na final e na Série B do ano que vem na última rodada, ao empatar em 1 a 1 com o próprio São Bernardo, em casa. O resultado foi suficiente para a equipe paranaense finalizar a fase de grupos como líder do Grupo B, com 10 pontos, à frente do ABC, que somou sete.