Mulher faz sinal pela janela e marido é preso por agressão

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (17) após agredir a mulher e ameaçá-la de morte dentro de casa, no bairro Vila Esperança, em Itapira. A vítima, que sofre de hipertensão e diabetes, precisou ser medicada no Hospital Municipal devido ao choque e às lesões.

O desfecho começou com uma denúncia anônima volta das 13h, alertando sobre uma mulher sendo agredida pelo marido. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram a vítima através de uma janela. Foi então que ela fez um gesto: o sinal silencioso de socorro para casos de violência doméstica, indicando que a porta estava trancada e que ela corria perigo.

Diante do gesto, os agentes ordenaram que o homem abrisse a porta. No momento em que a entrada foi liberada, a mulher correu para a rua, chorando e visivelmente abalada.