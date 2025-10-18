Mulher faz sinal pela janela e marido é preso por agressão

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (17) após agredir a mulher e ameaçá-la de morte dentro de casa, no bairro Vila Esperança, em Itapira. A vítima, que sofre de hipertensão e diabetes, precisou ser medicada no Hospital Municipal devido ao choque e às lesões.
O desfecho começou com uma denúncia anônima volta das 13h, alertando sobre uma mulher sendo agredida pelo marido. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram a vítima através de uma janela. Foi então que ela fez um gesto: o sinal silencioso de socorro para casos de violência doméstica, indicando que a porta estava trancada e que ela corria perigo.
Diante do gesto, os agentes ordenaram que o homem abrisse a porta. No momento em que a entrada foi liberada, a mulher correu para a rua, chorando e visivelmente abalada.
Em seu depoimento, a vítima relatou que as agressões começaram após uma discussão por motivos financeiros. O companheiro a teria atacado, deixando marcas no pescoço e nas pernas. Ele também quebrou o celular da mulher e fez ameaças de morte caso ela chamasse a polícia.
A vítima foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Hospital Municipal. Lá, passou por exames que constataram lesões leves, recebeu medicação e foi estabilizada. O agressor permaneceu à disposição da Justiça.