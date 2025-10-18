Traficante é preso no telhado de casa após tentar fugir do Baep

Uma perseguição terminou com a prisão de um homem por tráfico de drogas nessa sexta-feira (17), no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Campinas. Tudo começou quando uma equipe do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) avistou um suspeito em um quintal que, ao notar a presença policial, saiu em disparada.

O homem correu para os fundos de uma residência, mas a estratégia dos policiais foi mais rápida. Com a entrada autorizada pela moradora, a equipe conseguiu alcançar o homem, que foi encontrado e detido no telhado da casa ao lado.

A fuga desesperada acabou deixando rastros: pelo caminho, os policiais encontraram porções de drogas que o suspeito aparentemente tentou descartar. A busca se estendeu até a casa dele, onde mais entorpecentes foram localizados. No total, a polícia apreendeu 14,396 quilos de maconha.