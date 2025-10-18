Homem é preso após quebrar para-brisa e amassar carro de vizinho

Um homem foi preso na sexta-feira (17) após ameaçar vizinhos e danificar um veículo no Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa. De acordo com a polícia, o suspeito estava embriagado e agiu de forma agressiva durante a discussão.

A ocorrência foi registrada como ameaça e danos. Segundo relatos, o autor iniciou uma discussão e, em seguida, partiu para a ação: quebrou o para-brisa e amassou a lataria do carro da vítima, utilizando chutes e um pé de cabra. O veículo estava estacionado em via pública.

A equipe policial encontrou o homem em visível estado de embriaguez, alterado e proferindo ameaças contra vizinhos. Diante da situação, ele e a vítima foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O autor permaneceu preso após as providências iniciais.