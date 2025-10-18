Preso por roubar celular ameaça PMs e até profissionais da saúde

Um homem foi preso após cometer um roubo de celular e resistir à abordagem da Polícia Militar no Centro de Sumaré. O caso aconteceu nas proximidades da avenida Sete de Setembro, nas imediações com a avenida Rebouças. O suspeito ainda ameaçou profissionais de saúde durante atendimento médico.

De acordo com a ocorrência policial, os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de roubo de telefone celular. Com as características do suspeito fornecidas pela vítima, as equipes iniciaram um patrulhamento pela região.

O indivíduo foi localizado e abordado na estação ferroviária da cidade. No momento da ação policial, ele tentou resistir à prisão, mas foi contido pelos agentes. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram um aparelho celular que foi posteriormente identificado e recuperado pela vítima do roubo.