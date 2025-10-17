Seis cãezinhos vão estar no Centro de Convivência para adoação

A tradicional Campet – Feira de Adoção de Animais de Campinas terá uma nova casa neste domingo, 19 de outubro. O evento promovido pela Prefeitura de Campinas acontece das 9h às 13h no Centro de Convivência, no Cambuí, e promete reunir tutores em busca de um novo amigo.
Nesta edição, seis cães estarão disponíveis para adoção, com idades entre 3 e 5 anos, todos saudáveis, vacinados, castrados, vermifugados e microchipados. Os animais foram resgatados pelo SAMU Animal em situações de maus-tratos ou acidentes e receberam cuidados no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), onde passaram por tratamento veterinário completo.
De acordo com o DPBEA, 171 animais já foram adotados em 2025, tanto nas feiras quanto diretamente no departamento. A iniciativa busca incentivar a adoção responsável e oferecer uma nova chance a cães que tiveram um passado difícil.
Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de endereço, passar por uma entrevista rápida com a equipe do DPBEA e levar coleira e guia para garantir o transporte seguro do animal.
A organização alerta que, em caso de chuva, a feira será cancelada. Quem não puder comparecer neste domingo pode consultar os animais disponíveis para adoção no site portalanimal.campinas.sp.gov.br.