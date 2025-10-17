Seis cãezinhos vão estar no Centro de Convivência para adoação

A tradicional Campet – Feira de Adoção de Animais de Campinas terá uma nova casa neste domingo, 19 de outubro. O evento promovido pela Prefeitura de Campinas acontece das 9h às 13h no Centro de Convivência, no Cambuí, e promete reunir tutores em busca de um novo amigo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Nesta edição, seis cães estarão disponíveis para adoção, com idades entre 3 e 5 anos, todos saudáveis, vacinados, castrados, vermifugados e microchipados. Os animais foram resgatados pelo SAMU Animal em situações de maus-tratos ou acidentes e receberam cuidados no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), onde passaram por tratamento veterinário completo.