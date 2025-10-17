Campinas faz Dia D da Multivacinação com 36 locais de atendimento

A Secretaria de Saúde de Campinas realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D da Campanha de Multivacinação 2025, com atendimento em 36 locais espalhados pela cidade. A mobilização busca atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, além de aplicar doses contra o HPV em jovens de 15 a 19 anos.

A ação acontece em centros de saúde, escolas, shoppings, supermercados, praças e no kartódromo da Lagoa do Taquaral, com atendimento em horários variados. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e reforçar a prevenção contra doenças que voltaram a preocupar o país, como sarampo, poliomielite e coqueluche.

Desde o início da campanha, em 6 de outubro, equipes da Saúde têm percorrido escolas municipais e estaduais, realizado atividades no Parque Ecológico Monsenhor José Salim, no Taquaral e até visitas domiciliares. A meta é alcançar o público estimado de 190,8 mil crianças e adolescentes que vivem no município.