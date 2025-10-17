17 de outubro de 2025
SAÚDE PÚBLICA

Campinas faz Dia D da Multivacinação com 36 locais de atendimento

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMC
Ação de multivacinação mobiliza 36 pontos em Campinas neste sábado para atualizar cadernetas de crianças e adolescentes.

A Secretaria de Saúde de Campinas realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D da Campanha de Multivacinação 2025, com atendimento em 36 locais espalhados pela cidade. A mobilização busca atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, além de aplicar doses contra o HPV em jovens de 15 a 19 anos.

A ação acontece em centros de saúde, escolas, shoppings, supermercados, praças e no kartódromo da Lagoa do Taquaral, com atendimento em horários variados. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e reforçar a prevenção contra doenças que voltaram a preocupar o país, como sarampo, poliomielite e coqueluche.

Desde o início da campanha, em 6 de outubro, equipes da Saúde têm percorrido escolas municipais e estaduais, realizado atividades no Parque Ecológico Monsenhor José Salim, no Taquaral e até visitas domiciliares. A meta é alcançar o público estimado de 190,8 mil crianças e adolescentes que vivem no município.

Entre as vacinas disponíveis estão as que protegem contra sarampo, caxumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite A e B, meningites C e ACWY, gripe, rotavírus, poliomielite e febre amarela. Já a vacina contra a dengue continua sendo aplicada exclusivamente nos centros de saúde.

A ação de resgate do HPV, iniciada em agosto, continua durante a campanha e busca alcançar cerca de 30 mil jovens que ainda não haviam recebido a dose. Desde abril de 2024, o Ministério da Saúde passou a adotar o esquema de dose única para o imunizante.

Para se vacinar, é necessário levar documento com foto e a caderneta de vacinação, além de estar acompanhado de um responsável ou apresentar autorização assinada.

O Dia D reforça a estratégia nacional de multivacinação, que segue até o final de outubro, com todas as doses disponíveis diariamente nos centros de saúde.

Os endereços e horários completos dos postos podem ser consultados em: campinas.sp.gov.br/sites/vacina/locais-e-horarios-de-vacinacao.

