17 de outubro de 2025
WHEREVER YOU WILL GO

Campinas recebe show da banda The Calling na Arautos da Paz

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Luc Silveira/Silverlast Productions/Divulgação
Banda The Calling se apresenta neste domingo (19), na Praça Arautos da Paz, em Campinas, com clássicos do início dos anos 2000.
Banda The Calling se apresenta neste domingo (19), na Praça Arautos da Paz, em Campinas, com clássicos do início dos anos 2000.

O domingo (19) promete ser de nostalgia e muito rock em Campinas, que vai receber o show gratuito da banda norte-americana The Calling, no palco da Praça Arautos da Paz. O evento integra o projeto Orbital Rock – edição Rockphonic, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, com o apoio da Prefeitura de Campinas e a produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A programação vai das 12h às 21h, reunindo artistas locais e regionais antes da apresentação principal. Bandas como Cura, Mox e Rockphonic abrem a série de shows, que promete movimentar o público durante todo o dia. A proposta é valorizar a música feita em Campinas e no interior paulista, encerrando com a atração internacional que marcou gerações com o hit “Wherever You Will Go”.

Liderada por Alex Band, o grupo atualmente conta com Daniel Damico e Dom Liberati na formação. O trio volta ao Brasil após uma bem-sucedida turnê em 2024, com apresentações esgotadas em várias capitais. No repertório, o The Calling deve incluir sucessos como “Adrienne”, “Stigmatized”, “Could It Be Any Harder” e outras faixas que se tornaram hinos de uma geração.

A Praça Arautos da Paz deve reunir milhares de fãs para o evento, que combina música, lazer e cultura em um dos espaços públicos mais simbólicos da cidade. O Orbital Rock chega a Campinas com o objetivo de aproximar grandes artistas do público e fortalecer a cena do rock brasileiro e internacional no interior paulista.

