Campinas recebe show da banda The Calling na Arautos da Paz

O domingo (19) promete ser de nostalgia e muito rock em Campinas, que vai receber o show gratuito da banda norte-americana The Calling, no palco da Praça Arautos da Paz. O evento integra o projeto Orbital Rock – edição Rockphonic, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, com o apoio da Prefeitura de Campinas e a produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

A programação vai das 12h às 21h, reunindo artistas locais e regionais antes da apresentação principal. Bandas como Cura, Mox e Rockphonic abrem a série de shows, que promete movimentar o público durante todo o dia. A proposta é valorizar a música feita em Campinas e no interior paulista, encerrando com a atração internacional que marcou gerações com o hit “Wherever You Will Go”.

Liderada por Alex Band, o grupo atualmente conta com Daniel Damico e Dom Liberati na formação. O trio volta ao Brasil após uma bem-sucedida turnê em 2024, com apresentações esgotadas em várias capitais. No repertório, o The Calling deve incluir sucessos como “Adrienne”, “Stigmatized”, “Could It Be Any Harder” e outras faixas que se tornaram hinos de uma geração.