Trabalho por aplicativos cresce 25% em dois anos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (17), em parceria inédita com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Unicamp, dados que mostram uma elevação expressiva no número de brasileiros que têm nos aplicativos sua principal forma de trabalho. Em 2024, 1,7 milhão de pessoas atuavam por meio de plataformas digitais — um crescimento de 25,4% em relação a 2022, quando esse contingente era de 1,3 milhão.

Esses trabalhadores plataformizados — como motoristas, entregadores e prestadores de serviços em apps — já representam 1,9% da população ocupada no setor privado. O estudo aponta expansão de 52,1% do trabalho por plataforma em outros setores, com a Região Sudeste concentrando 53,7% desse contingente.

No perfil dos trabalhadores de apps, predominam pessoas com ensino médio completo ou superior incompleto.