Trabalho por aplicativos cresce 25% em dois anos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (17), em parceria inédita com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Unicamp, dados que mostram uma elevação expressiva no número de brasileiros que têm nos aplicativos sua principal forma de trabalho. Em 2024, 1,7 milhão de pessoas atuavam por meio de plataformas digitais — um crescimento de 25,4% em relação a 2022, quando esse contingente era de 1,3 milhão.
Esses trabalhadores plataformizados — como motoristas, entregadores e prestadores de serviços em apps — já representam 1,9% da população ocupada no setor privado. O estudo aponta expansão de 52,1% do trabalho por plataforma em outros setores, com a Região Sudeste concentrando 53,7% desse contingente.
No perfil dos trabalhadores de apps, predominam pessoas com ensino médio completo ou superior incompleto.
Apesar de trabalharem em média 5,5 horas a mais por semana do que os trabalhadores não plataformizados, esses profissionais recebem 8,3% menos por hora: R$ 15,40 por hora, em comparação com R$ 16,80 dos demais.
Curiosamente, o rendimento mensal médio desses trabalhadores é 4,2% superior ao dos demais empregados do setor privado — mas isso se dá pela carga horária maior, e não por valorização real do trabalho. O estudo destaca que o crescimento de renda é resultado de horas extras, não de melhores condições.
O relatório também critica a ideia de autonomia funcional, presente no discurso das plataformas. Muitos trabalhadores relatam controles por algoritmos, com metas, bônus e penalidades como bloqueios. Entre motoristas de transporte, 55,8% disseram ter a jornada influenciada por regras da plataforma, e entre entregadores, esse percentual foi de 50,1%. Mais de 30% relataram sofrer ameaças de bloqueio caso não cumprissem metas.
Fragilidades e proteção social
Agência Brasil
O levantamento aponta que mais de 60% dos trabalhadores plataformizados não contribuem para a Previdência Social, ainda que tenha havido um leve avanço de 2,2 pontos percentuais desde 2022. Essa alta informalidade torna esse grupo particularmente vulnerável.
Setores como transporte, armazenagem e correios concentram 72,5% dos trabalhadores de plataforma. Desses, 58,3% atuam no transporte particular de passageiros. A maioria dos plataformizados é homem (83,9%), atua como autônomo (86%) e possui ensino médio ou superior incompleto (59,3%).
Entre condutores de automóveis, os plataformizados tiveram rendimentos mensais R$ 341 superiores aos motoristas tradicionais, mas trabalharam cinco horas a mais por semana e possuem baixo acesso à previdência. Já os motociclistas viram um crescimento de 140 mil novos trabalhadores entre 2022 e 2024, sendo que um terço já atua exclusivamente por plataforma.
A procuradora Clarissa Ribeiro Schinestsck (MPT) falou em “quadro alarmante de devastação dos direitos trabalhistas e de proteção social dos trabalhadores”. Ela destaca que o crescimento desordenado do modelo digital exige regulação urgente para evitar que a precariedade se torne padrão. “O avanço mostra o potencial ilimitado desse modelo, mas também revela jornadas exaustivas, rendimentos menores por hora trabalhada, alto grau de informalidade e controle algorítmico”, afirma.
Segundo ela, é necessário que o Estado e a sociedade civil atuem para assegurar que inovação tecnológica não resulte em retrocesso nos direitos trabalhistas.