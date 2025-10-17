Termina hoje prazo para o pré-cadastro na Educação Infantil

A Secretaria Municipal de Educação de Campinas encerra nesta sexta-feira (17) o prazo para o pré-cadastro de intenção de vagas na Educação Infantil 2026. O procedimento é destinado a crianças menores de 6 anos e também deve ser feito por responsáveis que desejam transferir alunos da rede particular para as creches municipais.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O cadastro pode ser feito online (por meio do link disponível no portal da Prefeitura) ou presencialmente, em escolas municipais de Educação Infantil e unidades conveniadas à Secretaria de Educação. O processo é obrigatório antes da matrícula, garantindo que a criança seja incluída no sistema de classificação para futuras vagas.
Documentos necessários
Para efetuar o pré-cadastro, é preciso apresentar:
- Certidão de nascimento da criança, com número do CPF;
- Documento com foto do responsável legal;
- Comprovante de endereço (preferencialmente conta de água);
- Cartão do NIS, para beneficiários do Bolsa Família.
O pré-cadastro não garante vaga imediata, mas é o passo inicial para a distribuição em uma das 178 escolas municipais de Educação Infantil ou 44 entidades colaboradoras. A classificação considera critérios como vulnerabilidade social, participação no Bolsa Família e proximidade da residência com a unidade escolar.
As crianças já matriculadas na rede não precisam refazer o cadastro, pois a rematrícula é automática. Atualmente, a Secretaria de Educação de Campinas administra 223 escolas, sendo 178 de Educação Infantil e 45 de Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos).