Termina hoje prazo para o pré-cadastro na Educação Infantil

A Secretaria Municipal de Educação de Campinas encerra nesta sexta-feira (17) o prazo para o pré-cadastro de intenção de vagas na Educação Infantil 2026. O procedimento é destinado a crianças menores de 6 anos e também deve ser feito por responsáveis que desejam transferir alunos da rede particular para as creches municipais.

O cadastro pode ser feito online (por meio do link disponível no portal da Prefeitura) ou presencialmente, em escolas municipais de Educação Infantil e unidades conveniadas à Secretaria de Educação. O processo é obrigatório antes da matrícula, garantindo que a criança seja incluída no sistema de classificação para futuras vagas.

Documentos necessários

Para efetuar o pré-cadastro, é preciso apresentar: