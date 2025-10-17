Sinfônica faz concerto gratuito na Paróquia Santo Antônito

O público de Campinas e região poderá prestigiar gratuitamente uma apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, que sobe ao palco neste sábado (18), às 19h, na Paróquia Santo Antônio. Não é necessário retirar ingressos antecipadamente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A regência será do maestro convidado Evandro Matté, em uma noite especial que destaca os músicos da casa como solistas: Carlos Coradini (oboé), Felipe Reis (clarineta), Isaque Elias (trompa) e Francisco Amstalden (fagote).

O repertório traz obras de grande contraste e beleza: Sinfonia Concertante “Das Vozes Esquecidas”, de Marco Padilha; Sinfonia Concertante para Sopros, de W.A. Mozart; e Sinfonia Clássica, de Serguei Prokofiev.

Contexto social