MÚSICA & CULTURA

Sinfônica faz concerto gratuito na Paróquia Santo Antônito

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Orquestra Sinfônica Municipal se apresenta neste sábado (18) na igreja do bairro Ponte Preta com entrada gratuita e regência de Evandro Matté.
Orquestra Sinfônica Municipal se apresenta neste sábado (18) na igreja do bairro Ponte Preta com entrada gratuita e regência de Evandro Matté.

O público de Campinas e região poderá prestigiar gratuitamente uma apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, que sobe ao palco neste sábado (18), às 19h, na Paróquia Santo Antônio. Não é necessário retirar ingressos antecipadamente.

A regência será do maestro convidado Evandro Matté, em uma noite especial que destaca os músicos da casa como solistas: Carlos Coradini (oboé), Felipe Reis (clarineta), Isaque Elias (trompa) e Francisco Amstalden (fagote).

O repertório traz obras de grande contraste e beleza: Sinfonia Concertante “Das Vozes Esquecidas”, de Marco Padilha; Sinfonia Concertante para Sopros, de W.A. Mozart; e Sinfonia Clássica, de Serguei Prokofiev.

Contexto social

A obra Sinfonia Concertante “Das Vozes Esquecidas”, composta por Marco Padilha, radicado em Campinas, é dividida em três movimentos — Il Lamento (“O Lamento”), Ab Irato (“Em estado de ira”) e Libera Me (“Liberta-me”). O trabalho tem forte contexto social e foi concebido para dar voz aos excluídos da sociedade.

Padilha explica o conceito: “Hoje temos exemplos concretos disso (dos excluídos), jovens que vão para a guerra, crianças morrendo, pobreza, fome extrema, os mortos pela Covid, nossos povos originários em situação de vulnerabilidade total, e outras tantas situações.”

