Faculdade realiza ação gratuita para prevenção do câncer de mama

Em apoio à campanha Outubro Rosa, a Clínica de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera de Campinas, unidade Taquaral, promoverá duas ações gratuitas voltadas à conscientização e prevenção do câncer de mama. As atividades acontecem nos dias 21 de outubro, às 13h20, e 23 de outubro, às 15h20, com programação exclusiva para o público feminino.

A iniciativa contará com uma roda de conversa interativa sobre cuidados preventivos e hábitos saudáveis relacionados à saúde da mulher, seguida de sessões de alongamento relaxante, com o objetivo de promover o bem-estar físico e emocional e fortalecer a conexão entre corpo e mente.

As inscrições devem ser feitas previamente pelo WhatsApp (19) 3512-3102. A ação reforça a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento regular da saúde, estimulando o autocuidado de forma acolhedora e acessível.