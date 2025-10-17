Vigilância interdita peixaria e apreende 3 toneladas de pescados

Uma denúncia anônima levou à interdição de uma peixaria e à apreensão de cerca de três toneladas de peixes em Hortolândia, durante uma operação conjunta da Vigilância Sanitária e da Guarda Municipal. A ação ocorreu em um estabelecimento localizado na Avenida Princesa d’Oeste, no Jardim Amanda.

Ao chegarem ao local, os fiscais se depararam com um cenário de total descaso sanitário. Os produtos eram transferidos para um caminhão sem a documentação fiscal adequada, o que levantou suspeitas sobre a origem e o transporte da carga. A Guarda Municipal estima que a quantidade apreendida ultrapasse três toneladas de peixe.

A situação mais grave foi o flagrante de cinco jovens trabalhando em condições degradantes, segundo a Guarda. O proprietário da peixaria foi autuado e responderá pelas irregularidades encontradas.