Quadrilha é presa por furto de módulos e prejuízo de R$ 500 mil

Uma operação da Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (16), quatro integrantes de uma quadrilha especializada em furtar módulos de caminhões em Monte Mor. O grupo também atuava em outras cidades do estado e teria causado prejuízo superior a R$ 500 mil a pelo menos dez empresas de transporte e logística.
As investigações começaram após uma sequência de furtos registrados em Monte Mor, Hortolândia, São Paulo e Franco da Rocha. Segundo a polícia, os criminosos invadiam transportadoras e retiravam os módulos eletrônicos dos caminhões, equipamentos essenciais para o funcionamento dos veículos.
Durante a operação, os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão. Três dos investigados foram localizados e presos, e um quarto suspeito foi detido em flagrante, ao ser encontrado com um caminhão furtado parcialmente desmontado em um dos endereços vistoriados.
A Polícia Civil informou que todos os detidos já possuíam passagens criminais por roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos e determinar a dimensão total do esquema criminoso.