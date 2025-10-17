Quadrilha é presa por furto de módulos e prejuízo de R$ 500 mil

Uma operação da Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (16), quatro integrantes de uma quadrilha especializada em furtar módulos de caminhões em Monte Mor. O grupo também atuava em outras cidades do estado e teria causado prejuízo superior a R$ 500 mil a pelo menos dez empresas de transporte e logística.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As investigações começaram após uma sequência de furtos registrados em Monte Mor, Hortolândia, São Paulo e Franco da Rocha. Segundo a polícia, os criminosos invadiam transportadoras e retiravam os módulos eletrônicos dos caminhões, equipamentos essenciais para o funcionamento dos veículos.

Durante a operação, os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão. Três dos investigados foram localizados e presos, e um quarto suspeito foi detido em flagrante, ao ser encontrado com um caminhão furtado parcialmente desmontado em um dos endereços vistoriados.