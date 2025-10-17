17 de outubro de 2025
ACIDENTE

Colisão entre moto e carro de autoescola deixa um em estado grave

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/TH+
Colisão ocorreu na tarde desta quinta-feira (16) na Avenida Papa João XXII; veículo da autoescola teve parte frontal destruída pelo impacto
Colisão ocorreu na tarde desta quinta-feira (16) na Avenida Papa João XXII; veículo da autoescola teve parte frontal destruída pelo impacto

Um acidente entre uma motocicleta e um carro de autoescola foi registrado na tarde desta quinta-feira (16) na Avenida Papa João XXII, em Pedreira. Imagens do local mostram a parte frontal do carro completamente destruída, evidenciando a força do impacto.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o motociclista foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e socorrido em estado grave. As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

O caso foi registrado no plantão policial da cidade, e nenhuma pessoa que estava no carro ficou ferida.

