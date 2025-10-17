Suspeito por matar presidente de time de Campinas é morto pela PM

Um homem de 28 anos, foragido da Justiça pelo assassinato do presidente do time amador Vila Boa Vista/Águia, em Campinas, foi morto em um tiroteio com o 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) no Jardim Nova Terra, em Sumaré.

A operação tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão contra o suspeito. Segundo a Polícia Militar, ao entrar no imóvel, a equipe foi recebida a tiros. Houve intensa troca de disparos, e o homem acabou atingido. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou o óbito no local.

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola municiada com 13 cartuchos. Dentro da residência, também foram encontrados 1,3 quilo de cocaína, 1 quilo de maconha e um supressor de ruído (silenciador). Um idoso de 67 anos e um adolescente de 16, que estavam no imóvel, foram ouvidos e liberados.

O crime original