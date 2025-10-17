17 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NA CADEIA

Motorista de app é preso por tráfico de drogas e munições ilegais

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem foi flagrado com entorpecentes e 50 munições calibre .40 durante abordagem policial, em Sumaré.
Homem foi flagrado com entorpecentes e 50 munições calibre .40 durante abordagem policial, em Sumaré.

Um homem foi preso na Avenida Júlia Vasconcelos Buffarah, em Sumaré, suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de munições de calibre restrito. A prisão ocorreu após a Polícia Militar receber informações de que um veículo branco, disfarçado como carro de aplicativo, estaria sendo usado para o transporte de entorpecentes.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante o patrulhamento, os agentes localizaram e abordaram o automóvel. No momento da abordagem, o motorista transportava uma passageira, que informou estar a caminho do trabalho. A mulher foi revistada e liberada, já que nada ilegal foi encontrado com ela.

O motorista, por outro lado, apresentou versões contraditórias sobre suas atividades, o que levou a uma busca minuciosa no veículo. Os policiais encontraram uma bolsa escondida sob o banco do motorista, contendo drogas e munições. Diante das evidências, o homem confessou o crime, alegando estar endividado e realizar o transporte para “pagar uma dívida”.

Foram apreendidos:

  • 0,366 g de maconha
  • 50 munições intactas calibre .40
  • 2 balanças de precisão
  • 500 embalagens tipo zip lock
  • 1 celular iPhone
  • 1 veículo Voyage

O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários