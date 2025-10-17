Motorista de app é preso por tráfico de drogas e munições ilegais

Um homem foi preso na Avenida Júlia Vasconcelos Buffarah, em Sumaré, suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de munições de calibre restrito. A prisão ocorreu após a Polícia Militar receber informações de que um veículo branco, disfarçado como carro de aplicativo, estaria sendo usado para o transporte de entorpecentes.

Durante o patrulhamento, os agentes localizaram e abordaram o automóvel. No momento da abordagem, o motorista transportava uma passageira, que informou estar a caminho do trabalho. A mulher foi revistada e liberada, já que nada ilegal foi encontrado com ela.

O motorista, por outro lado, apresentou versões contraditórias sobre suas atividades, o que levou a uma busca minuciosa no veículo. Os policiais encontraram uma bolsa escondida sob o banco do motorista, contendo drogas e munições. Diante das evidências, o homem confessou o crime, alegando estar endividado e realizar o transporte para “pagar uma dívida”.