Quatro adolescentes são detidos por furto de moto em Hortolândia

Quatro adolescentes foram identificados e conduzidos à delegacia na madrugada desta quinta-feira (16), acusados de furtar uma motocicleta no bairro Remanso Campineiro, em Hortolândia. O caso foi registrado no plantão policial da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma guarnição em patrulhamento avistou o grupo em atitude suspeita na Rua José Atanásio Bueno. Ao perceberem a aproximação da viatura, os jovens fugiram em direção à linha férrea, mas acabaram sendo alcançados e abordados.

Durante a ação, os policiais localizaram uma motocicleta Bajaj Dominar D200, cor cinza, que havia sido furtada momentos antes do pátio de uma residência.