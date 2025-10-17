Quatro adolescentes são detidos por furto de moto em Hortolândia

Quatro adolescentes foram identificados e conduzidos à delegacia na madrugada desta quinta-feira (16), acusados de furtar uma motocicleta no bairro Remanso Campineiro, em Hortolândia. O caso foi registrado no plantão policial da cidade.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma guarnição em patrulhamento avistou o grupo em atitude suspeita na Rua José Atanásio Bueno. Ao perceberem a aproximação da viatura, os jovens fugiram em direção à linha férrea, mas acabaram sendo alcançados e abordados.
Durante a ação, os policiais localizaram uma motocicleta Bajaj Dominar D200, cor cinza, que havia sido furtada momentos antes do pátio de uma residência.
Por serem menores de idade, os quatro foram encaminhados ao Plantão Policial, onde foi lavrado o boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao furto. Após os procedimentos, os adolescentes foram liberados e ficaram sob responsabilidade dos pais ou responsáveis legais.