Baep prende 2 procurados por corrupção passiva em ações distintas

Em duas operações distintas, equipes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Campinas prenderam dois homens procurados pela Justiça pelo crime de corrupção passiva, em Jundiaí.

A primeira prisão ocorreu no bairro Morada das Vinhas, área sob responsabilidade do 11º Batalhão de Polícia Militar. Durante patrulhamento tático, os agentes abordaram um suspeito e, após consulta ao sistema policial, confirmaram que havia mandado de prisão em aberto pelo artigo 317 do Código Penal.

Pouco tempo depois, no Centro de Jundiaí, outra equipe do mesmo batalhão prendeu um segundo homem, também procurado pelo mesmo crime. Ambas as ações ocorreram durante operações rotineiras de patrulhamento na cidade.