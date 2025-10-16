Casos suspeitos de dengue voltam a subir em Campinas

Campinas enfrenta a terceira pior epidemia de dengue de sua história, com 43.757 casos confirmados e 26 mortes registradas até esta semana, segundo dados do Painel Interativo de Arboviroses da Secretaria de Saúde, atualizados em 13 de outubro de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Após meses de queda nos registros, o painel mostra que a partir do final de agosto houve nova elevação no número de casos suspeitos, o que acende o alerta para um possível recrudescimento da doença com a chegada da primavera, período de temperaturas mais altas e chuvas frequentes, que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

No pico da epidemia, entre março e abril, Campinas chegou a ultrapassar 3,2 mil casos semanais, mas desde junho as ocorrências vinham caindo de forma constante. Agora, o gráfico mostra aumento na curva de notificações em investigação, especialmente nas semanas de setembro e outubro.