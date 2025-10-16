Casos suspeitos de dengue voltam a subir em Campinas

Campinas enfrenta a terceira pior epidemia de dengue de sua história, com 43.757 casos confirmados e 26 mortes registradas até esta semana, segundo dados do Painel Interativo de Arboviroses da Secretaria de Saúde, atualizados em 13 de outubro de 2025.
Após meses de queda nos registros, o painel mostra que a partir do final de agosto houve nova elevação no número de casos suspeitos, o que acende o alerta para um possível recrudescimento da doença com a chegada da primavera, período de temperaturas mais altas e chuvas frequentes, que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti.
No pico da epidemia, entre março e abril, Campinas chegou a ultrapassar 3,2 mil casos semanais, mas desde junho as ocorrências vinham caindo de forma constante. Agora, o gráfico mostra aumento na curva de notificações em investigação, especialmente nas semanas de setembro e outubro.
Com base nessa tendência, a Prefeitura publicou a 41ª edição do Alerta Arboviroses, que define 22 bairros prioritários para reforço das ações de prevenção e combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.
Os bairros com intensificação das ações são:
- Leste: Vila Brandina, Jardim Paineiras, Cambuí, Vila Eliza, Vila Rossi e Borchi, e Taquaral.
- Noroeste: Jardim Novo Londres, Jardim Roseira, Jardim Ipaussurama, Jardim Alto Ipaussurama e Parque Residencial Vila União.
- Norte: Parque Santa Bárbara, Parque Fazendinha, Vila Lunardi e Parque Residencial Shalon.
- Sudoeste: DIC 1, Jardim Ouro Verde e Jardim Melina.
- Sul: Jardim São Domingos.
- Sudeste: Jardim Esmeraldina, Jardim Samambaia e Jardim Tamoio.
A Secretaria de Saúde reforça que a melhor forma de prevenção é eliminar criadouros, como pneus, pratos de vasos, calhas e recipientes expostos à chuva, além de manter caixas d’água vedadas.
As visitas domiciliares são realizadas por equipes da empresa Impacto Controle de Pragas, identificadas por uniformes e crachás, e os voluntários usam coletes com a inscrição “Campinas contra o mosquito”.