Estrada dos Amarais recebe terceira microfloresta

Campinas implantou a 19ª microfloresta urbana, instalada em um canteiro central de 1.100 metros quadrados na Avenida Antônio Roccato (estrada dos Amarais), em frente à Escola Técnica Antônio Conselheiro Prado (Etecap), no Jardim Santa Mônica, região Norte da cidade. O plantio das mudas é conduzido pela Secretaria de Serviços Públicos, responsável pela implantação e manutenção dessas áreas.

Esta é a terceira microfloresta implantada ao longo da estrada dos Amarais e integra o programa lançado pela Prefeitura em março de 2025, que tem como meta chegar a 200 microflorestas em até quatro anos. Ao todo, as 18 áreas já concluídas somam 21.279 mudas de árvores nativas.

As espécies utilizadas são típicas da Mata Atlântica e cultivadas no Viveiro Municipal Otávio Tisseli Filho, localizado no Parque Xangrilá. Entre as árvores plantadas estão peroba-rosa, jequitibá, pau-brasil, jatobá, guarantã, pau-óleo e ipês de várias cores, além de paineiras e quaresmeiras.