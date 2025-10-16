Estrada dos Amarais recebe terceira microfloresta

Campinas implantou a 19ª microfloresta urbana, instalada em um canteiro central de 1.100 metros quadrados na Avenida Antônio Roccato (estrada dos Amarais), em frente à Escola Técnica Antônio Conselheiro Prado (Etecap), no Jardim Santa Mônica, região Norte da cidade. O plantio das mudas é conduzido pela Secretaria de Serviços Públicos, responsável pela implantação e manutenção dessas áreas.
Esta é a terceira microfloresta implantada ao longo da estrada dos Amarais e integra o programa lançado pela Prefeitura em março de 2025, que tem como meta chegar a 200 microflorestas em até quatro anos. Ao todo, as 18 áreas já concluídas somam 21.279 mudas de árvores nativas.
As espécies utilizadas são típicas da Mata Atlântica e cultivadas no Viveiro Municipal Otávio Tisseli Filho, localizado no Parque Xangrilá. Entre as árvores plantadas estão peroba-rosa, jequitibá, pau-brasil, jatobá, guarantã, pau-óleo e ipês de várias cores, além de paineiras e quaresmeiras.
Segundo o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, as microflorestas são essenciais para tornar a cidade mais sustentável. “Elas ampliam o sombreamento, reduzem a temperatura, ajudam a combater as ilhas de calor e funcionam como filtros naturais do ar. Além disso, servem de refúgio para a fauna urbana, oferecendo abrigo e alimento aos animais”, afirmou.
Desde 2013, o Viveiro Municipal fornece árvores e flores para os 25 parques e bosques, além de praças, jardins e canteiros da cidade.