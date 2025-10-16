Outubro Rosa tem dia de ações especiais em oito centros de saúde

O Outubro Rosa ganha um novo destaque neste sábado, 18 de outubro, com uma programação especial em oito centros de saúde de Campinas, que vão realizar mutirões de exames, vacinação, palestras e atividades de conscientização sobre o câncer de mama e a saúde integral da mulher. As ações, promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde, fazem parte da campanha anual de prevenção e autocuidado feminino.
Entre os destaques do dia está o mutirão do Centro de Saúde Vista Alegre, que terá coleta de papanicolau, solicitação de mamografia, café comunitário, oficinas de dança, rodas de conversa e práticas integrativas como auriculoterapia. A unidade também vai aproveitar a mobilização para intensificar a vacinação infantil.
No DIC III, a equipe de saúde atenderá das 8h às 16h, com coleta de papanicolau, atualização vacinal e pesagem do Bolsa Família. O Centro de Saúde São Quirino fará um mutirão das 7h às 12h, incluindo testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), orientações sobre autoexame das mamas e antitabagismo.
O Centro de Saúde São Marcos organizou uma ação ampliada de cuidado à mulher, com testes rápidos, coleta de papanicolau, palestras sobre nutrição, orientação odontológica, vacinação e aula de dança, das 7h às 13h. No Centro de Saúde do Centro, o público poderá participar de rodas de conversa sobre saúde mental e anatomia feminina, além de realizar exames preventivos.
Outras unidades, como Santa Mônica, San Diego e Floresta, também terão atividades integradas. O Santa Mônica prepara um mutirão com avaliações nutricionais, exames, gincanas e orientações sobre saúde reprodutiva. Já o San Diego fará uma ação intersetorial na Escola Estadual Cláudia Francisco de Assis, com vacinação e palestra sobre prevenção ao câncer de mama e colo do útero. No Floresta, as atividades vão das 8h às 17h, com o grupo Papo de Mulher conduzindo dinâmicas informativas e exames preventivos.
De acordo com Miriam Nóbrega, coordenadora da Saúde da Mulher em Campinas, o objetivo é levar informação e acolhimento às mulheres, incentivando o diagnóstico precoce. “As ações foram pensadas para sensibilizar as mulheres sobre a importância dos exames preventivos e promover o autocuidado em todas as fases da vida”, destacou.
Durante todo o mês, os centros de saúde continuarão com programas de prevenção, exames, vacinação, palestras e atividades de bem-estar, como reiki, auriculoterapia, aromaterapia e oficinas de dança.
A programação completa do Outubro Rosa 2025 pode ser consultada no portal oficial: campinas.sp.gov.br/sites/outubrorosa/noticias.