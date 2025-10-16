16 de outubro de 2025
SAÚDE E PREVENÇÃO

Outubro Rosa tem dia de ações especiais em oito centros de saúde

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Campinas realiza mutirões de exames, vacinação e atividades educativas em oito centros de saúde neste sábado (18).

Outubro Rosa ganha um novo destaque neste sábado, 18 de outubro, com uma programação especial em oito centros de saúde de Campinas, que vão realizar mutirões de exames, vacinação, palestras e atividades de conscientização sobre o câncer de mama e a saúde integral da mulher. As ações, promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde, fazem parte da campanha anual de prevenção e autocuidado feminino.

Entre os destaques do dia está o mutirão do Centro de Saúde Vista Alegre, que terá coleta de papanicolau, solicitação de mamografia, café comunitário, oficinas de dança, rodas de conversa e práticas integrativas como auriculoterapia. A unidade também vai aproveitar a mobilização para intensificar a vacinação infantil.

No DIC III, a equipe de saúde atenderá das 8h às 16h, com coleta de papanicolau, atualização vacinal e pesagem do Bolsa Família. O Centro de Saúde São Quirino fará um mutirão das 7h às 12h, incluindo testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), orientações sobre autoexame das mamas e antitabagismo.

O Centro de Saúde São Marcos organizou uma ação ampliada de cuidado à mulher, com testes rápidos, coleta de papanicolau, palestras sobre nutrição, orientação odontológica, vacinação e aula de dança, das 7h às 13h. No Centro de Saúde do Centro, o público poderá participar de rodas de conversa sobre saúde mental e anatomia feminina, além de realizar exames preventivos.

Outras unidades, como Santa Mônica, San Diego e Floresta, também terão atividades integradas. O Santa Mônica prepara um mutirão com avaliações nutricionais, exames, gincanas e orientações sobre saúde reprodutiva. Já o San Diego fará uma ação intersetorial na Escola Estadual Cláudia Francisco de Assis, com vacinação e palestra sobre prevenção ao câncer de mama e colo do útero. No Floresta, as atividades vão das 8h às 17h, com o grupo Papo de Mulher conduzindo dinâmicas informativas e exames preventivos.

De acordo com Miriam Nóbrega, coordenadora da Saúde da Mulher em Campinas, o objetivo é levar informação e acolhimento às mulheres, incentivando o diagnóstico precoce. “As ações foram pensadas para sensibilizar as mulheres sobre a importância dos exames preventivos e promover o autocuidado em todas as fases da vida”, destacou.

Durante todo o mês, os centros de saúde continuarão com programas de prevenção, exames, vacinação, palestras e atividades de bem-estar, como reiki, auriculoterapia, aromaterapia e oficinas de dança.

A programação completa do Outubro Rosa 2025 pode ser consultada no portal oficial: campinas.sp.gov.br/sites/outubrorosa/noticias.

