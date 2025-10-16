Outubro Rosa tem dia de ações especiais em oito centros de saúde

O Outubro Rosa ganha um novo destaque neste sábado, 18 de outubro, com uma programação especial em oito centros de saúde de Campinas, que vão realizar mutirões de exames, vacinação, palestras e atividades de conscientização sobre o câncer de mama e a saúde integral da mulher. As ações, promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde, fazem parte da campanha anual de prevenção e autocuidado feminino.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre os destaques do dia está o mutirão do Centro de Saúde Vista Alegre, que terá coleta de papanicolau, solicitação de mamografia, café comunitário, oficinas de dança, rodas de conversa e práticas integrativas como auriculoterapia. A unidade também vai aproveitar a mobilização para intensificar a vacinação infantil.

No DIC III, a equipe de saúde atenderá das 8h às 16h, com coleta de papanicolau, atualização vacinal e pesagem do Bolsa Família. O Centro de Saúde São Quirino fará um mutirão das 7h às 12h, incluindo testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), orientações sobre autoexame das mamas e antitabagismo.