Receita faz operação em Limeira e Sumaré contra desvio de metanol

A Receita Federal deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Alquimia, uma força-tarefa nacional que investiga o desvio de metanol para a produção de bebidas alcoólicas adulteradas. A ação teve alvos nas cidades de Limeira e Sumaré, ambas na região de Campinas, onde agentes estiveram em empresas ligadas à cadeia de distribuição e industrialização do produto químico.
A operação é um desdobramento das investigações Boyle e Carbono Oculto, que já haviam identificado uso irregular de metanol em combustíveis. Agora, o foco está em rastrear o caminho do composto — altamente tóxico — desde a importação até o possível uso ilegal em bebidas falsificadas.
Segundo os investigadores, empresas do setor químico podem ter adquirido metanol de forma regular e repassado o produto para companhias de fachada, que o destinariam à produção clandestina de bebidas. Em alguns casos, as notas fiscais apresentavam motoristas e caminhões fictícios, o que reforça indícios de fraude documental e sonegação fiscal.
As amostras químicas coletadas nas empresas de Limeira e Sumaré serão comparadas com aquelas encontradas em bebidas apreendidas nas investigações sobre intoxicação por metanol em diferentes estados. A substância, usada legalmente como solvente e na composição de combustíveis, é extremamente perigosa para o consumo humano — pode causar cegueira, falência múltipla de órgãos e morte.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o teor de metanol em bebidas alcoólicas deve ser inferior a 0,1%, enquanto em combustíveis o limite é de 0,5%, nível já considerado de alto risco se ingerido.
A Operação Alquimia mobiliza a Receita Federal, Polícia Federal, Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o Ministério da Agricultura, e cumpriu ações em 24 empresas de cinco estados — São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
O Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP) estima que o setor de bebidas alcoólicas perde mais de R$ 85 bilhões por ano com falsificação, contrabando e produção clandestina.