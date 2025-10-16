16 de outubro de 2025
OPERAÇÃO ALQUIMIA

Receita faz operação em Limeira e Sumaré contra desvio de metanol

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Receita Federal
Cidades da região de Campinas tiveram empresas investigadas por possível desvio de metanol para bebidas adulteradas.
Cidades da região de Campinas tiveram empresas investigadas por possível desvio de metanol para bebidas adulteradas.

Receita Federal deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Alquimia, uma força-tarefa nacional que investiga o desvio de metanol para a produção de bebidas alcoólicas adulteradas. A ação teve alvos nas cidades de Limeira e Sumaré, ambas na região de Campinas, onde agentes estiveram em empresas ligadas à cadeia de distribuição e industrialização do produto químico.

A operação é um desdobramento das investigações Boyle e Carbono Oculto, que já haviam identificado uso irregular de metanol em combustíveis. Agora, o foco está em rastrear o caminho do composto — altamente tóxico — desde a importação até o possível uso ilegal em bebidas falsificadas.

Segundo os investigadores, empresas do setor químico podem ter adquirido metanol de forma regular e repassado o produto para companhias de fachada, que o destinariam à produção clandestina de bebidas. Em alguns casos, as notas fiscais apresentavam motoristas e caminhões fictícios, o que reforça indícios de fraude documental e sonegação fiscal.

As amostras químicas coletadas nas empresas de Limeira e Sumaré serão comparadas com aquelas encontradas em bebidas apreendidas nas investigações sobre intoxicação por metanol em diferentes estados. A substância, usada legalmente como solvente e na composição de combustíveis, é extremamente perigosa para o consumo humano — pode causar cegueira, falência múltipla de órgãos e morte.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o teor de metanol em bebidas alcoólicas deve ser inferior a 0,1%, enquanto em combustíveis o limite é de 0,5%, nível já considerado de alto risco se ingerido.

A Operação Alquimia mobiliza a Receita Federal, Polícia Federal, Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o Ministério da Agricultura, e cumpriu ações em 24 empresas de cinco estados — São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP) estima que o setor de bebidas alcoólicas perde mais de R$ 85 bilhões por ano com falsificação, contrabando e produção clandestina.

