Receita faz operação em Limeira e Sumaré contra desvio de metanol

A Receita Federal deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Alquimia, uma força-tarefa nacional que investiga o desvio de metanol para a produção de bebidas alcoólicas adulteradas. A ação teve alvos nas cidades de Limeira e Sumaré, ambas na região de Campinas, onde agentes estiveram em empresas ligadas à cadeia de distribuição e industrialização do produto químico.

A operação é um desdobramento das investigações Boyle e Carbono Oculto, que já haviam identificado uso irregular de metanol em combustíveis. Agora, o foco está em rastrear o caminho do composto — altamente tóxico — desde a importação até o possível uso ilegal em bebidas falsificadas.

Segundo os investigadores, empresas do setor químico podem ter adquirido metanol de forma regular e repassado o produto para companhias de fachada, que o destinariam à produção clandestina de bebidas. Em alguns casos, as notas fiscais apresentavam motoristas e caminhões fictícios, o que reforça indícios de fraude documental e sonegação fiscal.