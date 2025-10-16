Rua será bloqueada para obra da Sanasa no Jardim Leonor

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) fará nesta quinta-feira (16) a interdição temporária da Rua Clodomiro Franco de Andrade Júnior, na altura do número 450, entre as ruas Ibitinga e Thomaz Alves Brown, no Jardim Leonor.

O bloqueio, solicitado pela Sanasa, ocorrerá entre 8h30 e 16h para a execução de obras de interligação de rede de esgoto.

De acordo com a Emdec, não haverá impacto no transporte coletivo, já que o trecho interditado não possui pontos de ônibus.