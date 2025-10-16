16 de outubro de 2025
Sampi Campinas

TRÂNSITO

Rua será bloqueada para obra da Sanasa no Jardim Leonor

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Interdição será nesta quinta-feira (16) para obras de interligação de rede de esgoto no Jardim Leonor.
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) fará nesta quinta-feira (16) a interdição temporária da Rua Clodomiro Franco de Andrade Júnior, na altura do número 450, entre as ruas Ibitinga e Thomaz Alves Brown, no Jardim Leonor.

O bloqueio, solicitado pela Sanasa, ocorrerá entre 8h30 e 16h para a execução de obras de interligação de rede de esgoto.

De acordo com a Emdec, não haverá impacto no transporte coletivo, já que o trecho interditado não possui pontos de ônibus.

Durante o período de obras, os motoristas deverão utilizar o desvio pelas ruas Aníbal Ferreira, Fernão Pompeo de Camargo e Thomaz Alves Brown. Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para orientar o tráfego e garantir a segurança na região.

