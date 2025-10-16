Campinas alerta para golpe de intimação falsa por telefone

A Secretaria de Segurança de Campinas emitiu um alerta à população sobre um golpe de intimação falsa que tem sido aplicado por telefone. Moradores da cidade e de outros municípios relataram ligações de falsos servidores públicos, informando sobre uma suposta “intimação em aberto”. O órgão reforça que não realiza contatos telefônicos para esse tipo de procedimento.

De acordo com os relatos, os golpistas utilizam números de celular ou centrais falsas, simulando call centers, e chegam a mencionar o endereço real da Secretaria, na Rua Afonso Pena, 1380, para dar aparência de credibilidade.

As vítimas afirmaram que os criminosos possuem dados pessoais, como parte do CPF e endereço residencial, e durante as ligações fazem perguntas que induzem respostas de “sim” ou “não”. Em alguns casos, pedem chamadas de vídeo, possivelmente para obter imagens das vítimas ou confirmar suas identidades.