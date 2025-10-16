Campinas alerta para golpe de intimação falsa por telefone

A Secretaria de Segurança de Campinas emitiu um alerta à população sobre um golpe de intimação falsa que tem sido aplicado por telefone. Moradores da cidade e de outros municípios relataram ligações de falsos servidores públicos, informando sobre uma suposta “intimação em aberto”. O órgão reforça que não realiza contatos telefônicos para esse tipo de procedimento.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com os relatos, os golpistas utilizam números de celular ou centrais falsas, simulando call centers, e chegam a mencionar o endereço real da Secretaria, na Rua Afonso Pena, 1380, para dar aparência de credibilidade.
As vítimas afirmaram que os criminosos possuem dados pessoais, como parte do CPF e endereço residencial, e durante as ligações fazem perguntas que induzem respostas de “sim” ou “não”. Em alguns casos, pedem chamadas de vídeo, possivelmente para obter imagens das vítimas ou confirmar suas identidades.
A Secretaria orienta que, ao receber esse tipo de ligação, o cidadão desconsidere a chamada, não forneça informações pessoais, não confirme dados por “sim” ou “não” e não aceite videochamadas. Também é recomendado registrar boletim de ocorrência online no site da Polícia Civil de São Paulo, informando o número de origem da chamada.
“A Secretaria de Segurança de Campinas reforça que não faz contato telefônico para tratar de intimações ou processos administrativos. Qualquer ligação com esse teor é golpe”, afirmou o órgão em nota oficial.