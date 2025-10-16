Guarda apreende carga de bebidas adulteradas em Cosmópolis

Uma ação do Grupo de Patrulhamento Ambiental e Rural (GEPAR) da Guarda Municipal de Cosmópolis resultou na apreensão de uma carga de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração, no bairro Marieta Dian, região que faz limite com Paulínia.
A fiscalização teve início quando os patrulheiros notaram o nervosismo do motorista de um Fiat Fiorino ao avistar a viatura. Durante a abordagem, foram encontradas 25 caixas de bebidas alcoólicas no interior do veículo.
Ao inspecionar a carga, os agentes perceberam sinais evidentes de fraude: garrafas com vazamento e resíduos de cola nas tampas, indícios de manipulação criminosa de rótulos e lacres.
Diante das evidências, o condutor foi levado à Delegacia de Cosmópolis, junto com todo o material apreendido, para as providências legais.