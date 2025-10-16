16 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
FISCALIZAÇÃO

Guarda apreende carga de bebidas adulteradas em Cosmópolis

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Condutor foi flagrado com 25 caixas de produtos que apresentavam vazamentos e resíduos de cola; caso foi encaminhado à delegacia.
Condutor foi flagrado com 25 caixas de produtos que apresentavam vazamentos e resíduos de cola; caso foi encaminhado à delegacia.

Uma ação do Grupo de Patrulhamento Ambiental e Rural (GEPAR) da Guarda Municipal de Cosmópolis resultou na apreensão de uma carga de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração, no bairro Marieta Dian, região que faz limite com Paulínia.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A fiscalização teve início quando os patrulheiros notaram o nervosismo do motorista de um Fiat Fiorino ao avistar a viatura. Durante a abordagem, foram encontradas 25 caixas de bebidas alcoólicas no interior do veículo.

Ao inspecionar a carga, os agentes perceberam sinais evidentes de fraude: garrafas com vazamento e resíduos de cola nas tampas, indícios de manipulação criminosa de rótulos e lacres.

Diante das evidências, o condutor foi levado à Delegacia de Cosmópolis, junto com todo o material apreendido, para as providências legais.

Comentários

Comentários