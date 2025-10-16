16 de outubro de 2025
GCM de Indaiatuba realiza resgate dramático de criança de 3 anos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Menino passou mal dentro do carro da família; agentes prestaram os primeiros socorros e garantiiram atendimento médico rápido
Menino passou mal dentro do carro da família; agentes prestaram os primeiros socorros e garantiiram atendimento médico rápido

O que era para ser um atendimento de rotina a um acidente de trânsito acabou se transformando em uma ação de salvamento para a Guarda Civil Municipal (GCM) de Indaiatuba, na tarde de terça-feira (14).

Enquanto atuavam na Rua dos Indaiás, os agentes foram surpreendidos por uma mãe desesperada, que correu em direção à equipe carregando o filho de 3 anos, que havia ficado inconsciente dentro do carro.

Os guardas prestaram os primeiros socorros imediatamente e acionaram o Centro de Operações Integradas (COI) para agilizar o resgate. A criança foi levada com rapidez ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo, onde recebeu medicação e teve o quadro estabilizado.

De acordo com os agentes, o menino não estava engasgado, mas apresentava dificuldade respiratória significativa antes do atendimento.

