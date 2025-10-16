Menina morta atropelada estava indo escondida para casa do avô

A menina de 10 anos, identificada como Manuela, que morreu na tarde desta quarta-feira (15) após ser atropelada na Rodovia Dr. Heitor Penteado, em Campinas, estava desaparecida desde a manhã, depois de sair de casa sem o conhecimento da mãe, no bairro Ponte Preta.

De acordo com familiares, Manuela deixou a residência para ir à casa do avô, no bairro Flamboyant. A família, que a procurava desde cedo, só teve a confirmação da tragédia no começo da tarde, quando a criança foi reconhecida como a vítima fatal do atropelamento.

O acidente ocorreu quando a menina tentou atravessar a movimentada rodovia e foi atingida por um carro de luxo, sendo arremessada para a pista contrária. O motorista prestou socorro no local e deu depoimento à polícia.