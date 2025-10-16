Homem que tentou matar filho tinha outras passagens pela polícia

Um homem de 42 anos, com diversas passagens criminais, morreu ao atacar policiais militares na manhã desta quarta-feira (15), em Mogi Guaçu. Antes de ser alvejado, ele esfaqueou o próprio filho, que foi socorrido e passa bem.
De acordo com a Polícia Militar, o homem possuía antecedentes por furto, violação de domicílio e também uma ocorrência pela Lei Maria da Penha. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) do município.
A ocorrência começou no bairro Jardim Nova Odessa, quando o agressor golpeou o filho com uma faca e fugiu. As equipes policiais foram informadas de que ele havia seguido em direção à Avenida Emília Marchi Martini, próximo ao pontilhão da via férrea.
Ao ser localizado, o suspeito partiu para cima dos policiais armado com uma faca, momento em que o encarregado da viatura reagiu e efetuou disparos. Nenhum policial ficou ferido, e o homem morreu no local.
O Samu e o Resgate foram acionados e prestaram socorro à vítima, que foi levada a uma unidade de saúde com ferimentos na coxa, mas sem risco de morte.
A área foi isolada para o trabalho da perícia, e o corpo do agressor foi encaminhado ao IML de Campinas. A Polícia Militar apura as circunstâncias do caso.