Homem que tentou matar filho tinha outras passagens pela polícia

Um homem de 42 anos, com diversas passagens criminais, morreu ao atacar policiais militares na manhã desta quarta-feira (15), em Mogi Guaçu. Antes de ser alvejado, ele esfaqueou o próprio filho, que foi socorrido e passa bem.

De acordo com a Polícia Militar, o homem possuía antecedentes por furto, violação de domicílio e também uma ocorrência pela Lei Maria da Penha. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) do município.

A ocorrência começou no bairro Jardim Nova Odessa, quando o agressor golpeou o filho com uma faca e fugiu. As equipes policiais foram informadas de que ele havia seguido em direção à Avenida Emília Marchi Martini, próximo ao pontilhão da via férrea.