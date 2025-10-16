16 de outubro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Sol e calor com previsão de temporais à tarde em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
De acordo com o prognóstico, as chuvas podem ser localmente fortes e serem acompanhadas de raios.
De acordo com o prognóstico, as chuvas podem ser localmente fortes e serem acompanhadas de raios.

RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter uma quinta-feira (16) de Sol e calor, com céu parcialmente nublado. No entanto, a previsão indica mudança no tempo a partir do final da tarde, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva que podem evoluir para temporais.

De acordo com o prognóstico, as chuvas podem ser localmente fortes e acompanhadas de raios. A temperatura deve variar entre 17°C e 31°C ao longo do dia nas cidades da região.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

