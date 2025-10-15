Polícia prende suspeito de tentar assaltar banco em Barão Geraldo

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quarta-feira (15), um homem suspeito de participar de uma tentativa de assalto a um banco na Avenida Albino José Barbosa de Oliveira, no distrito de Barão Geraldo, em Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com os registros policiais, três indivíduos tentaram invadir a agência bancária por volta das 13h30, mas fugiram em seguida a bordo de um veículo com placas adulteradas, que constava como furtado.

Durante as buscas, o carro foi localizado e abordado na entrada do bairro São Marcos, onde o motorista foi detido e levado ao Distrito Policial. A ocorrência segue em andamento, e a polícia faz buscas para localizar os outros dois suspeitos.