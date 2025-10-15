Duas ruas do Ouro Verde terão bloqueios temporários para obras

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar, nos próximos dias, dois trechos viários no distrito do Ouro Verde para a execução de obras da Comgás. Os bloqueios temporários serão necessários para a implantação de ramais de rede de gás e vão ocorrer entre os dias 16 e 20 de outubro.

A primeira interdição ocorre nesta quinta-feira (16), na Rua Odília Silveira Pinto de Moura, na Vila Aeroporto. O fechamento será na altura do número 226, entre as ruas Daniel Vicente de Oliveira e Júlio Dias Carneiro, das 9h às 17h. A Emdec recomenda desvio pelas vias Daniel Vicente de Oliveira, Terezinha de Assis Santos Tomaz e Júlio Dias Carneiro.

Já na segunda-feira (20), o bloqueio será na Rua Donga, no DIC V (Conjunto Habitacional Chico Mendes), também das 9h às 17h. A interdição ocorre na altura do número 789, entre a Avenida Emilly Cristienne Giovanini e a Rua Olézio de Arruda Camargo. O desvio indicado é pelas vias Emilly Cristienne Giovanini, Chica da Silva e Olézio de Arruda Camargo.