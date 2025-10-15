Fundação abre seleção para estagiários na Mata de Santa Genebra

A Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO), gestora da Mata de Santa Genebra, em Campinas, abriu nesta quarta-feira (15) um processo seletivo para contratação de estagiários. As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de administração, gestão pública, administração pública, ciências biológicas e direito, além de cadastro reserva para contabilidade.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 2 de novembro, exclusivamente pela internet em https://www.portalabre.com.br/ProcessoSeletivoEdital.do, onde também está disponível o edital completo.

O processo será realizado por análise de currículos e tem como objetivo preencher vagas imediatas e formar cadastro reserva para futuras oportunidades. Os estagiários selecionados cumprirão 30 horas semanais (6 horas por dia) e receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 1.518, além de auxílio-transporte. O contrato terá duração de um ano, com possibilidade de prorrogação conforme a necessidade da Fundação.