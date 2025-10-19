Cesta básica em Campinas cai 2% e mantém tendência de queda

O valor da cesta básica em Campinas caiu 2% em setembro, marcando o quinto mês consecutivo de redução, segundo levantamento do Observatório PUC-Campinas, coordenado pelo professor Pedro de Miranda Costa. O estudo aponta que o preço médio ficou em R$ 774,37, após ter alcançado o maior valor do ano em abril.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Apesar da sequência de quedas, o trabalhador ainda gasta cerca de R$ 30 a mais do que em dezembro de 2024, o que representa uma variação acumulada de 4,14% nos nove primeiros meses de 2025.
Entre os 13 itens avaliados, sete tiveram queda e seis apresentaram alta. Os produtos com maior peso no orçamento, como carne e tomate, registraram recuo. Já açúcar e óleo, com menor impacto na composição da cesta, foram os que mais subiram no período.
O levantamento também comparou o comportamento dos preços em 16 cidades brasileiras. Em 13 delas houve redução no custo da cesta básica, confirmando uma tendência nacional de desaceleração dos preços dos alimentos. Apenas Curitiba destoou do cenário, com alta de 0,38%.
“Apesar das quedas sucessivas, a cesta básica em Campinas ainda acumula variação positiva. Contudo, o comportamento recente e o cenário nacional permitem projetar que a inflação da cesta não ultrapasse 5% até o fim de 2025”, avaliou o professor Pedro de Miranda Costa.