Cesta básica em Campinas cai 2% e mantém tendência de queda

O valor da cesta básica em Campinas caiu 2% em setembro, marcando o quinto mês consecutivo de redução, segundo levantamento do Observatório PUC-Campinas, coordenado pelo professor Pedro de Miranda Costa. O estudo aponta que o preço médio ficou em R$ 774,37, após ter alcançado o maior valor do ano em abril.

Apesar da sequência de quedas, o trabalhador ainda gasta cerca de R$ 30 a mais do que em dezembro de 2024, o que representa uma variação acumulada de 4,14% nos nove primeiros meses de 2025.

Entre os 13 itens avaliados, sete tiveram queda e seis apresentaram alta. Os produtos com maior peso no orçamento, como carne e tomate, registraram recuo. Já açúcar e óleo, com menor impacto na composição da cesta, foram os que mais subiram no período.