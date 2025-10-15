Câmara vota PPA e projeto sobre preços de combustíveis nos postos

A Câmara Municipal de Campinas realiza nesta quarta-feira (15) a 63ª Reunião Ordinária, que terá dois temas de destaque: a votação, em primeiro turno, do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029 e a análise do projeto que exige mais transparência nos preços de combustíveis exibidos pelos postos da cidade.
O PPA é o principal instrumento de planejamento de médio prazo do município e define metas e programas que vão orientar as políticas públicas nos próximos quatro anos. Enviado pelo Executivo, o plano prioriza ações ligadas à qualidade de vida, desenvolvimento econômico e sustentabilidade.
Entre os projetos incluídos no documento estão o Primeira Infância Campineira (PIC) — que garante atenção integral a crianças de até seis anos — e o Plano Local de Ação Climática (PLAC), voltado à redução de emissões e adaptação às mudanças do clima.
Outro item da pauta é o Projeto de Lei nº 94/2025, do vereador Bene Lima (PL), que pretende coibir divergências entre os preços exibidos nas placas e nas bombas de combustível. A proposta obriga os postos a informar de forma idêntica e legível os valores cobrados, impedindo que promoções e descontos condicionados a aplicativos sejam destacados como preços principais.
Segundo o parlamentar, a medida busca evitar que o consumidor seja induzido ao erro. “Muitos motoristas se sentem enganados ao ver um valor nas placas e outro na bomba. É uma questão de transparência e respeito ao cidadão”, justificou Bene Lima durante a tramitação do projeto.
A sessão, aberta ao público, começa às 18h no Plenário da Câmara Municipal.