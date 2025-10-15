Câmara vota PPA e projeto sobre preços de combustíveis nos postos

A Câmara Municipal de Campinas realiza nesta quarta-feira (15) a 63ª Reunião Ordinária, que terá dois temas de destaque: a votação, em primeiro turno, do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029 e a análise do projeto que exige mais transparência nos preços de combustíveis exibidos pelos postos da cidade.

O PPA é o principal instrumento de planejamento de médio prazo do município e define metas e programas que vão orientar as políticas públicas nos próximos quatro anos. Enviado pelo Executivo, o plano prioriza ações ligadas à qualidade de vida, desenvolvimento econômico e sustentabilidade.

Entre os projetos incluídos no documento estão o Primeira Infância Campineira (PIC) — que garante atenção integral a crianças de até seis anos — e o Plano Local de Ação Climática (PLAC), voltado à redução de emissões e adaptação às mudanças do clima.