Valinhos apura incêndios criminosos em propriedades rurais

A Prefeitura de Valinhos emitiu um alerta sobre incêndios possivelmente criminosos em propriedades rurais da cidade, especialmente durante o período noturno. As ocorrências têm atingido áreas de cultivo de frutas como figo e goiaba, gerando preocupação entre produtores locais e órgãos de fiscalização.
O caso mais recente aconteceu no sítio da família Previtali, no bairro Macuco. O fogo foi controlado rapidamente, evitando grandes prejuízos, e os proprietários registraram boletim de ocorrência. Situação semelhante já havia ocorrido em outra propriedade, pertencente à família Fabiano, da empresa Campal Frutas.
Segundo o secretário do Verde e da Agricultura, André Reis, há indícios de que as queimadas sejam intencionais. “É fundamental que as pessoas denunciem qualquer movimentação suspeita. Além de ser crime provocar incêndios, essa prática coloca em risco vidas humanas, plantações e o meio ambiente”, alertou.
O diretor da Defesa Civil, Eduardo Matias, reforçou a suspeita de origem criminosa. “Embora o tempo seco favoreça a propagação das chamas, a combustão natural é pouco provável. As evidências apontam para ação humana”, disse.
A Guarda Civil Municipal intensificará as rondas em áreas rurais, especialmente onde há registros noturnos de fogo. A Prefeitura também pede que os proprietários formalizem denúncias e façam o registro policial.
De janeiro até agora, Valinhos contabiliza 158 ocorrências de incêndio em vegetação, número 7% menor que o do mesmo período de 2024, quando foram 169 casos. Segundo a Defesa Civil, a área queimada caiu 68% em relação ao ano passado, resultado de campanhas preventivas, monitoramento e parcerias com produtores rurais.
As autoridades recomendam que as propriedades mantenham aceiros bem cuidados, evitem queimadas controladas, treinem equipes locais para o primeiro combate ao fogo e garantam acesso facilitado às viaturas de emergência. Qualquer movimentação suspeita pode ser comunicada à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.