Valinhos apura incêndios criminosos em propriedades rurais

A Prefeitura de Valinhos emitiu um alerta sobre incêndios possivelmente criminosos em propriedades rurais da cidade, especialmente durante o período noturno. As ocorrências têm atingido áreas de cultivo de frutas como figo e goiaba, gerando preocupação entre produtores locais e órgãos de fiscalização.

O caso mais recente aconteceu no sítio da família Previtali, no bairro Macuco. O fogo foi controlado rapidamente, evitando grandes prejuízos, e os proprietários registraram boletim de ocorrência. Situação semelhante já havia ocorrido em outra propriedade, pertencente à família Fabiano, da empresa Campal Frutas.

Segundo o secretário do Verde e da Agricultura, André Reis, há indícios de que as queimadas sejam intencionais. “É fundamental que as pessoas denunciem qualquer movimentação suspeita. Além de ser crime provocar incêndios, essa prática coloca em risco vidas humanas, plantações e o meio ambiente”, alertou.