Homem morre em confronto com a PM após esfaquear o próprio filho

Um caso de tentativa de homicídio chocou moradores da região da Avenida Emília Marchi Martini, em Mogi Guaçu, na manhã desta quarta-feira (15). De acordo com informações iniciais, um homem suspeito de esfaquear o próprio filho morreu após confronto com a Polícia Militar.
Segundo a PM, a ocorrência teve início no bairro Jardim Nova Odessa, onde o homem desferiu golpes de faca contra o filho e fugiu em seguida. As equipes foram acionadas e informadas de que o agressor havia tomado o sentido da Avenida Emília Marchi Martini, nas proximidades do pontilhão da via férrea.
Ao ser localizado, o suspeito partiu para cima dos policiais com uma faca nas mãos. Diante da agressão, o encarregado da viatura efetuou disparos de arma de fogo. Nenhum policial ficou ferido, e o homem morreu no local.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Resgate foram acionadas para prestar os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada a uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do jovem.
A motivação para o ataque ainda é desconhecida e será apurada pelas autoridades. A Polícia Militar isolou a área e conduziu os procedimentos de praxe. O caso foi registrado no plantão policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária).