Homem morre em confronto com a PM após esfaquear o próprio filho

Um caso de tentativa de homicídio chocou moradores da região da Avenida Emília Marchi Martini, em Mogi Guaçu, na manhã desta quarta-feira (15). De acordo com informações iniciais, um homem suspeito de esfaquear o próprio filho morreu após confronto com a Polícia Militar.

Segundo a PM, a ocorrência teve início no bairro Jardim Nova Odessa, onde o homem desferiu golpes de faca contra o filho e fugiu em seguida. As equipes foram acionadas e informadas de que o agressor havia tomado o sentido da Avenida Emília Marchi Martini, nas proximidades do pontilhão da via férrea.

Ao ser localizado, o suspeito partiu para cima dos policiais com uma faca nas mãos. Diante da agressão, o encarregado da viatura efetuou disparos de arma de fogo. Nenhum policial ficou ferido, e o homem morreu no local.