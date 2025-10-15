Ouro Verde: Vigilância interdita equipamento de enxágue cirúrgico

A Vigilância Sanitária de Campinas determinou a interdição temporária de um equipamento responsável pela produção de água purificada usada no enxágue final de materiais cirúrgicos no Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, conhecido como Hospital Ouro Verde.

A decisão foi publicada nesta quarta-feira (15) no Diário Oficial e atinge o setor de esterilização de produtos para saúde críticos, utilizados em cirurgias com implantes, como próteses e outros procedimentos invasivos. De acordo com o Auto de Imposição de Penalidade, a interdição ocorreu por conta do uso de equipamento fora dos padrões exigidos de identidade, qualidade e segurança.

A irregularidade foi detectada por meio do Auto de Infração, que motivou a medida contra a unidade hospitalar, que pertence à Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência e Emergência.