Ouro Verde: Vigilância interdita equipamento de enxágue cirúrgico

A Vigilância Sanitária de Campinas determinou a interdição temporária de um equipamento responsável pela produção de água purificada usada no enxágue final de materiais cirúrgicos no Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, conhecido como Hospital Ouro Verde.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A decisão foi publicada nesta quarta-feira (15) no Diário Oficial e atinge o setor de esterilização de produtos para saúde críticos, utilizados em cirurgias com implantes, como próteses e outros procedimentos invasivos. De acordo com o Auto de Imposição de Penalidade, a interdição ocorreu por conta do uso de equipamento fora dos padrões exigidos de identidade, qualidade e segurança.
A irregularidade foi detectada por meio do Auto de Infração, que motivou a medida contra a unidade hospitalar, que pertence à Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência e Emergência.
O hospital poderá apresentar recurso no prazo de 10 dias a partir da notificação.
Posicionamento da Rede Mário Gatti
A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar informa que nenhum procedimento foi afetado no Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi (Ouro Verde). Desde que o problema foi detectado, na última segunda-feira (13 de outubro), o Ouro Verde passou a fazer a esterilização no Hospital Mário Gatti.
Em relação ao equipamento, a equipe responsável iniciou as adequações necessárias e, assim que estiverem concluídas, a Vigilância Sanitária será acionada para nova avaliação.