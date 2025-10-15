16 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SAÚDE PÚBLICA

Ouro Verde: Vigilância interdita equipamento de enxágue cirúrgico

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Interdição afeta processo de esterilização de produtos utilizados em cirurgias em um dos principais hospitais públicos de Campinas.
Interdição afeta processo de esterilização de produtos utilizados em cirurgias em um dos principais hospitais públicos de Campinas.

A Vigilância Sanitária de Campinas determinou a interdição temporária de um equipamento responsável pela produção de água purificada usada no enxágue final de materiais cirúrgicos no Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, conhecido como Hospital Ouro Verde.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A decisão foi publicada nesta quarta-feira (15) no Diário Oficial e atinge o setor de esterilização de produtos para saúde críticos, utilizados em cirurgias com implantes, como próteses e outros procedimentos invasivos. De acordo com o Auto de Imposição de Penalidade, a interdição ocorreu por conta do uso de equipamento fora dos padrões exigidos de identidade, qualidade e segurança.

A irregularidade foi detectada por meio do Auto de Infração, que motivou a medida contra a unidade hospitalar, que pertence à Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência e Emergência.

O hospital poderá apresentar recurso no prazo de 10 dias a partir da notificação.

Posicionamento da Rede Mário Gatti

A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar informa que nenhum procedimento foi afetado no Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi (Ouro Verde). Desde que o problema foi detectado, na última segunda-feira (13 de outubro), o Ouro Verde passou a fazer a esterilização no Hospital Mário Gatti.

Em relação ao equipamento, a equipe responsável iniciou as adequações necessárias e, assim que estiverem concluídas, a Vigilância Sanitária será acionada para nova avaliação.

Comentários

Comentários