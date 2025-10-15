Em três dias, Campinas terá calor, temporal e frio; saiba quando

A partir desta sexta-feira (17), Campinas e região devem sentir uma mudança expressiva no padrão climático, segundo a previsão da Climatempo. Uma nova frente fria avança pelo Sudeste e promete alterar completamente as condições do tempo, trazendo chuva volumosa, queda de temperatura e ventos mais intensos.
O calor predomina durante o dia, com máxima de 33°C, mas a chegada do sistema frontal entre a noite de sexta e a madrugada de sábado deve mudar o cenário. A partir desse período, as chuvas ganham força e se espalham por toda a região, com risco de tempestades localizadas e acumulado expressivo de precipitação.
O sábado (18) será o dia mais instável, com céu fechado e chuva persistente. Os termômetros caem para mínima de 19°C e máxima de 25°C, e o volume de chuva previsto ultrapassa 50 mm em algumas áreas.
Divulgação/PMC
No domingo (19), o tempo ainda segue nublado, mas a chuva perde intensidade e a temperatura despenca ainda mais, com máxima de apenas 19°C — uma queda de mais de 14 graus em relação à sexta.
O fim de semana em Campinas será uma verdadeira montanha-russa climática: começa com calor intenso, passa por tempestades e termina com frio e tempo encoberto.